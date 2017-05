Tourisme : le Sénégal dans le top 30 des destinations touristiques halal en Afrique en 2017, selon Mastercard et CrescentRating

iGFM – (Dakar) – Le Maroc est la destination touristique présentant l’offre la mieux adaptée aux besoins des voyageurs musulmans en Afrique, selon l’édition 2017 du Global Muslim Travel Index (GMTI) publiée, le 3 mai, par le cabinet spécialisé CrescentRating et le fournisseur américain de solutions de paiement MasterCard.

Le royaume chérifien qui occupe le 7ème rang sur les 130 destinations étudiées, obtient un score de 68,1 points sur une échelle de 100 points dans le GMTI 2017.

Trois grands critères ont été retenus pour classer les destinations «muslim friendly»: la sécurité et la qualité des vacances pour les touristes qui viennent en famille ; la qualité des services halal et l’accueil à destination (facilité d’accès aux endroits de prières, options d’hébergement et de restauration, etc.) ; et la communication et le marketing autour du tourisme halal.

L’Egypte (14ème sur les 130 destinations étudiées) arrive en deuxième position à l’échelle africaine, devant la Tunisie, l’Algérie, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Soudan, Djibouti et les Comores. La Gambie ferme le Top 10 africain.

(Voir le Top 30 des destinations touristiques halal en Afrique ci-dessous)

Sur l’ensemble des 130 destinations touristiques étudiées, la Malaisie occupe la première marche du podium, suivie des Emirats arabes unis, l’Indonésie, la Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar.

Selon le rapport GMTI 2017, le marché du tourisme halal devrait continuer à croître rapidement durant les prochaines années. Le nombre de touristes musulmans a atteint 121 millions en 2016 contre 117 millions en 2015. Ce chiffre devrait atteindre la barre des 156 millions de touristes en 2020.

Le marché du tourisme halal représentait 155 milliards de dollars en 2016. Il devrait avoisiner les 220 milliards de dollars d’ici 2020 et tutoyer les 300 milliards de dollars d’ici 2026.

Top 30 des destinations touristiques halal en Afrique :

1-Maroc (score: 68,1 points), 2-Egypte (64,1 points), 3-Tunisie (61,1 points), 4-Algérie (59,4 points), 5-Sénégal (54,5 points), 6-Afrique du Sud (53,6 points), 7-Soudan (49,2 points), 8-Djibouti (48,5 points),9-Comores (45,7 points), 10-Gambie (45,1 points), 11-Somalie (44,9 points), 12-Sierra Leone (44,7 points), 13-Tanzanie (44,3 points), 14-Guinée (42,1 points), 15-M aurice (41,6 points), 16-Mali (41,6 points), 17-Nigeria (41,2 points), 18-Niger (39,1 points), 19-Côte d’Ivoire (38,9 points), 20-Kenya (38,4 points), 21-Cameroun (38,3 points), 22-Guinée-Bissau (37,7 points), 23-Mozambique (37,1 points), 24-Gabon (36,6 points),, 25-Togo (36,6 points), 26-Bénin (34,9 points), 27-Ouganda (33,3 points), 28-Tchad (31,3 points), 29-Swaziland, (31 points), 30-Zimbabwe (30,8 points).

Auteur : Ecofin



