Tournée à hauts risques à Podor de Tanor Dieng dans le fief de Me Aïssata Tall Sall

Le Secrétaire général du Parti socialiste (PS) Ousmane Tanor Dieng va préparer activement le terrain en vue des Législatives de juillet 2017. C’est dans ce sens qu’il va initier une tournée à Podor, fief de sa camarade de parti, Me Aïssata Tall Sall ce 15 avril.



Le porte-parole adjoint des Verts, Me Moussa Bocar Thiam d’informer que Podor ne sera que la première étape car, dès le lendemain, le socialiste en chef va rallier Dakar où il prêtera main-forte à l’édile de Guédiawaye, Aliou Sall qui doit y tenir un meeting.



Revenant sur le rassemblement de Y en a marre du 7 avril dernier, le maire de Ourossogui soutient que cette manifestation a fait ressortir la vitalité de la démocratie sénégalaise, tout en déplorant les politiciens encagoulés se cachant derrière le vocable de "société civile" et qui sèment la «cacophonie » dans la scène politique sénégalaise.



Selon lui, «c’est une confusion totale lorsqu’on voit des responsables de la société civile à la quête des suffrages des Sénégalais».



Source Pressafrik

