Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Tournée dans la sous-région: SEM Amadou Barrow avertit et soutient qu’aucun président ne fera plus jamais de deux mandats de 5 ans en Gambie Rédigé par Alain Lolade le 2 Mai 2017 à 17:21 | Lu 571 fois Adama BARROW, le tout nouveau président de la République de Gambie, a effectué l’une de ses premières visites officielles au niveau de la sous-région. Cette visite diplomatique et d’amitié qui l'a conduit à Monrovia (Libéria) et à Accra (Ghana), a été un véritable succès selon le communiqué parvenu à "Walfadjri".

Pour le président de la République de Gambie, cette tournée n’était rien d’autre qu'une visite de courtoise et de remerciements à l’endroit des chefs d’état de la CEDEAO , qui selon Adama BARROW, ont tous de manière pacifique, intervenu en Gambie durant la période post électorale ou plutôt transitoire.



Selon le même communiqué BARROW a salué le travail de la CEDEAO , et celui des états voisins, qui lui ont manifesté tout leur soutien .Toutefois, le Président Adama BARROW a vivement apprécié la maturité du peuple gambien, qui selon lui, a su prendre une décision capitale pour l’avenir de son pays.



Tout en rappelant que cette visite de courtoisie, à l’endroit de ses frères chefs d’Etat, a coïncidé avec la fête de l’indépendance sierra-léonaise.



Ce dernier en a profité également pour rencontrer la communauté gambienne vivant au Ghana. Ces ressortissants gambiens n'ont pas manqué de soumettre leurs préoccupations au président BARROW, qui, en retour, a pris bonne note de leurs doléances tout en réitérant toute sa gratitude à l’endroit de ceux-ci sans oublier la communauté de la CEDEAO.



Le Président Adama BARROW qui a appelé le peuple gambien au travail pour gagner le pari du développement, a été clair dans ses propos .En effet, sans faire dans la menace, le président BARROW a tenu a être formel, pour dire tout haut et de manière officielle, qu’en Gambie désormais, aucun président de la République ne fera plus deux mandats de cinq ans. La forme ancienne de gouverner est révolue, fera-t-il savoir avant d’appeler le peuple gambien à travailler ensemble dans l’unité et dans la plus grande cohésion sociale.



Abou KANE



