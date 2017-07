Tournée de la tête de liste de Bby : Dionne déroule une campagne présidentielle Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 13:52 | | 0 commentaire(s)| Déchargé de charges gouvernementales, le temps de mener sa campagne avec la mise en veilleuse du Conseil des ministres, Mahammed Dionne avale des kilomètres à l’intérieur du pays, pour vanter les réalisations de son patron et annoncer ses réalisations à venir. Il est pratiquement en campagne présidentielle avec les promesses réitérées et le bilan des 5 ans de Macky Sall à la tête du Sénégal.





Apres 12 jours de campagne, on ne sait pas si on doit parler du Premier ministre ou de la tête de liste de Benno, Mahammed Dionne… Loin du brouhaha, loin du tintamarre et de la violence de la capitale où les rivalités sont exacerbées, la tête de liste nationale de Benno voyage dans le éSnégal de l’intérieur. Infatigable, Dionne sillonne le Sénégal. A l’image de Macky Sall, lorsqu’il a voulu conquérir le Sénégal alors qu’il était candidat à la présidence de la république en 2012, Dionne indique qu’il a intégré la leçon de son patron.



Il essaie de montrer que le Sénégal, c’est également le Sénégal de l’intérieur. Arpentant les villes et villages, développant une proximité et un contact avec les populations, s’arrêtant partout et détaillant avec « maîtrise et connaissance », les réalisations du Président Sall ainsi que les enjeux de l’obtention d’une forte majorité Benno afin de consolider le bilan et de relever de nouveaux défis de développement, pour amener le Sénégal à l’émergence, Dionne est véritablement dans son habit de tête de liste nationale et aussi de Premier ministre qui dissémine ses « réalisations ».



Ce qui revient souvent dans son discours, une majorité Benno, ce sont des députés à l’assemblée nationale qui n’auront pas pour seule mission, de bloquer la politique du Président Sall et de freiner l’élan de développement du pays. Dionne a choisi de faire la campagne d’une tête de liste nationale doublée de Premier ministre, qui cite les réalisations du régime et ouvre le volet de promesses de lendemains meilleurs.



Aujourd’hui, il essaie de dévoiler qu’il maîtrise les codes politiques. Il lance des piques avec grande subtilité. Lorsqu’il a fait une sortie déstabilisante sur Oumar Sarr l’invitant à rejoindre Macky Sall, lorsqu’il a suggéré à Idrissa Seck et à Abdoulaye Wade à se reconnecter au nouveau Sénégal, il tente de montrer des images subliminales d’un septennat.



Bref, Dionne est l’envoyé spécial de Macky Sall pour 2019.





Le quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager