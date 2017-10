Tournée diplomatique : Me Sidiki Kaba au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie, en Guinée-Conakry, au Cap-Vert et en Mauritanie

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2017 à 16:14

Comme il l’avait annoncé lors du forum économique sénégalo-gambien, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki Kaba effectuera du 09 au 12 octobre 2017 une tournée diplomatique dans les pays voisins.



Me Sidiki Kaba se rendra successivement au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie, en Guinée-Conakry, au Cap-Vert et en Mauritanie. Ces visites de proximité rentrent dans le cadre de la vision de la diplomatie du Président de la République, Macky Sall qui entend dorénavant mettre l’accent sur le bon voisinage.

