Tournée du Président Macky Sall: la fausse note de Ourossogui

Pour sa dernière journée de tournée économique dans le Fouta, le Président Macky Sall a reçu un accueil pas commode au stade d’Ourossogui. En effet, une intifada s’est déclarée dès son entrée dans le stade. Des jets de pierres, des chaises s’envolent en direction du président. Aussitôt, ses gardes du corps, se sont constitués en bouclier autour lui. Le pire a été évité de justesse.



Des sources dignes de foi ont révélé que l’incident a été causé par des rivalités entre les proches du maire d’Ourossogui Me Moussa Bocar Thiam socialiste et les militants de responsables de l’APR. Ces derniers ont voulu noyer la mobilisation du maire socialiste pour montrer au président que l’APR est majoritaire dans le département de Matam. L’incident qui n’a pas duré, a causé beaucoup de dégâts matériels. Toutefois, le président a qualifié la mobilisation grandiose et l’accueille magnifique.

La tribune