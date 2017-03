Tournée économique du Président Macky Sall: La Cojer départementale de Kanel balancée entre satisfaction et attentes

La récente tournée économique du président Macky Sall dans le Fouta est positivement appréciée par la jeunesse apériste de cette localité. A en croire la Cojer départementale de Kanel qui faisait face à la presse ce vendredi 17 février, ‘’cette tournée a été l’occasion pour le président de la République de lancer les trouver d’envergure dans le nord du Sénégal dans le cadre du PUDC’’. Toutefois, elle invite le chef de l’Etat à responsabiliser davantage les jeunes afin qu’ils puissent être efficaces sur le terrain.



La Cojer départementale de Kanel qui s’était mobilisée pour accueillir le président Macky Sall dans le cadre de sa tournée économique reste toujours dominée par un sentiment de satisfaction. Pour cause, dans le département de Bakel, le président Macky Sall a procédé à la visite des chantiers des ponts de Wendou bosseabe et Ganguel dont le coût est estimé à plus de 5 milliards. Aussi, dans la région de Matam, le chef de l’Etat a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la nationale 2 qui va concerner l’axe Ourossogui-Kanel et Bakel.



Suffisant pour la Cojer départementale de Kanel de rassurer: « les Sénégalais de sont pas trompés de porter Macky Sall à la magistrature suprême », car dit-elle « son projet de société répond parfaitement aux aspirations des populations ».



Ainsi, la Cojer départementale de Kanel n’a pas manqué de remercier les populations qui se sont mobilisées aux côtés de l’honorable député Daouda Dia pour donner à cet événement tout son éclat.



Toutefois la Cojer départementale de Kanel sollicite du Macky Sall à un suivi personnel pour la concrétisation de ses projets et l’invite aussi à promouvoir la jeunesse de Kanel à des postes de responsabilité.



Landing DIEDHIOU









