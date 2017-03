Tournée économique du chef de l’Etat: un démarrage à Louga et Saint-Louis marqué par des lancements et inaugurations d’ouvrages

Dans le cadre de la tournée économique dans le Nord, Le Président de la République, S.E.M. Macky SALL, a procédé ce dimanche 05 mars 2017, au lancement du programme d’assainissement des dix (10) villes (Louga – Saint-Louis – Matam – Tivaouane – Kaolack – Tambacounda – Touba – Rufisque – Pikine et Dakar), et à celui de la troisième phase du volet hydraulique du PUDC, à Louga.

Le Chef de l’Etat s’est ensuite rendu à Saint-Louis, où il a successivement présidé l’inauguration d’ouvrages hydrauliques dans le cadre du PEPAM, à Gandon, le lancement des travaux de la digue de protection de la Langue de Barbarie, ainsi que l’inauguration du centre de transformation des produits halieutiques de Goxu Mbacc.



D’un coût de 70 milliards de f cfa, dont 10 milliards sur financement de la BOAD, le programme d’assainissement des 10 villes va toucher trois millions de sénégalais et contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations en éliminant les maladies liées au manque d’hygiène et d’assainissement. Ce programme va contribuer à créer des emplois et de la richesse additionnelle.

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, lancé la 3ème phase du volet hydraulique du PUDC à Ngoufatte, dans la région de Louga. Ce programme vise essentiellement à améliorer l’accès à l’eau potable dans 12 régions du Sénégal. Pour un coût de 60 milliards de FCFA, financé par Exim Bank Chine, ces travaux de grande envergure constituent une réponse concrète aux besoins vitaux des populations issues des zones défavorisées. Il comporte la réalisation de plus de 251 forages dont 70 à réhabiliter, 181 châteaux d’eau, 900 bornes fontaines et 2000 kilomètres de linéaires de réseaux d’AEP.





A Gandon, dans la région de Saint-Louis, Le chef de l’Etat a procédé à l’inauguration d’ouvrages hydrauliques dans le cadre du Programme Eau Potable et Assainissement du Millénaire (PEPAM). Le nouveau Château d’eau de LEYBAR, dans la commune de Gandon, a été au cœur de cette cérémonie. Pour réaliser ces ouvrages, l’Etat du Sénégal a pu compter sur les contributions de partenaires techniques et financiers pour un montant global de 40 milliards de fcfa (UE, AFD, BEI, BOAD), le complément de financement, sur fonds propres de la SONES.

Le lancement des travaux de la digue de protection de la Langue de Barbarie et l’inauguration du centre de transformation des produits halieutiques de Goxu Mbacc ont mis fin à la première journée de cette tournée économique.

Avant de quitter Louga, le Chef de l’Etat, a tenu à se rendre au domicile de la famille Omarienne , pour présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu de Thierno Seydou Mountaga Daha Tall, frère du khalife Thierno Bachir Tall.





