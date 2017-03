Tournée économique du président Macky Sall: La leçon d’Etat de Me Aïssata Tall Sall Républicaine, Me Aïssata Tall Sall l’est jusqu’au bout des ongles. Malgré l’énorme dossier Khalifa Sall qu’elle pilote, elle a tenu avant-hier à accueillir à Podor le président de la République.

Alors que certains responsables de l’opposition qui dirigent des collectivités locales choisissent de disparaître de leurs villes quand le chef de l’État y est annoncé, la responsable socialiste, elle, a réservé un accueil chaleureux à Macky Sall.



Me Aïssata Tall Sall est même allée jusqu’à mobiliser ses militants pour remplir le stade de Podor. Et comme si cela ne suffisait pas, elle a élevé le Président Macky Sall au rang de citoyen d’Honneur de la ville de Podor.



Les Echos

