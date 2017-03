Tournée économique, le Président Sall lance deux programmes nationaux à Louga

Le Président Macky Sall a magnifié les avantages de "ce plus grand projet d'assainissement de l'histoire du Sénégal. Nous nous sommes engagés d'assurer le bien-être aux Sénégalais partout où ils se trouvent sur le territoire du Sénégal.



Cette ambition déclinée à travers le plan Sénégal émergent passe nécessairement par l'édification de territoires viables, portés par des villes offrant des services de qualité aux populations des zones polarisées, dans un souci d'équité territoriale. Voilà pourquoi, nous avons pris l'option stratégique de renforcer le réseau d'assainissement de 10 villes. Nous avons déjà lancé les programmes des plans directeur d'assainissement dans les autres capitales régionales", a confié le Président de la République.



Revenant sur ce programme financé à hauteur de 70 milliards de francs CFA par la BOAD et qui vise l'amélioration du cadre de vie et de la santé des populations bénéficiaires, comme celles de Louga à travers la collecte et le traitement des eaux usées, le Président Macky Sall réitère qu'avec ce programme, "la réhabilitation, le renforcement et l'extension du réseau d'assainissement des eux usées des villes de Cambérène, Rufisque et Pikine, seront assurés. Pour la ville de Tivaouane, il est prévu la réalisation d'un réseau neuf d'assainissement collectif des eaux usées, entre autres".



Poursuivant, le Président de la République a annoncé que des résultats probants sont attendus avec le dit programme. " 400 mille personnes ont accès à des ouvrages appropriés d'assainissement dans les 10 villes, dont 300 mille habitants ont accès à des branchements sociaux à l'égout, les conditions de vie sont améliorées pour la population de la zone d'intervention du programme estimé à 2 909 000 habitants, soient 19,40% de la population du Sénégal.



De même, les élèves de la zone d'intervention du programme ont accès aux services d'assainissement à travers la réalisation de 503 édicules dans les 10 villes. Les populations de Kaolack sont protégées contre les inondations".



Après Louga, le Président de la République s'est aussi rendu au village de Ngoufout où il a officiellement lancé le programme de construction de 251 forages sur toute l'étendue du territoire. Ce projet réalisé avec la coopération chinoise, entre dans le cadre du PUDC comptant pour la troisième phase du volet hydraulique.

source: l'observateur