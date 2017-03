Tournées économiques : Saint Louis, la ville tricentenaire se prépare à accueillir le Président Macky Sall Saint Louis-Hôtels réquisitionnés, sonorisations assourdissantes en musique, et routes barrées pour raisons de sécurité, la ville tricentenaire de Saint Louis se prépare à accueillir dans l'effervescence le Président Macky Sall qui va débuter ses tournées économiques à partir de ce dimanche 5 mars. Toute la ville de Saint Louis est ainsi sous haute sécurité pour dérouler le tapis rouge à Macky Sall pour un bon accueil dominical tout riche en couleur.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2017 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Déjà Mansour Faye, le ministre de l'Assainissement et de l'Hydraulique est déjà sur place, car il a d'ailleurs solennellement ouvert hier samedi la 19ème édition du tournoi international de saint Louis. D'autres autorités ont déjà regagné la ville centenaire.



Après Saint Louis, le président de la République sera ainsi l’hôte du Fouta où il va aussi aller jusqu'à Ouorrosogui. Macky Sall profite de cette période de pré-campagne des élections législatives pour aller au contact des populations de cette partie nord du Sénégal.



Le président de la République reprend ainsi ses tournées économiques dès ce dimanche 5 mars prochain. Le chef de l’Etat et sa délégation vont ainsi démarrer leur périple par Saint-Louis avant de faire cap vers le Fouta des profondeurs où il va inaugurer des infrastructures et lancer les travaux de la RN1 à partir de Ndioum.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook