Tournoi U20 4 Nations : Le Sénégal malmené par la France (3-0)

Dans le cadre du tournoi U20 4 Nations qui se joue en Bretagne et qui a débuté ce jeudi, le Sénégal a affronté le pays hôte, la France. Une rencontre qui s'est jouée durant les 25 premières minutes.



En effet, les Bleuets ont marqué deux buts supersoniques grâce à Thuram (2") et Severin (4") avant qu'Augustin n'inscrive un troisième et dernier but (19"). Malgré le carton rouge reçu par Poha à la 23ème minute de jeu, les "Lionceaux" n'arriveront même pas à réduire la marque.

Espérons pour les "Koto Boys" que la suite de la compétition se passe bien mieux que cette entrée en matière ratée.



source: Seneweb.com