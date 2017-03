Tournoi zone 2: Le Sénégal bat le Cap-Vert et se qualifie à l’Afrobasket 2017 Sans surprise, le Sénégal a pris le dessus (66-76) sur le Cap-Vert, samedi, au stadium Marius Ndiaye, en match comptant pour la 5e journée de la manche retour du tournoi de la zone 2, qualificatif à l’afrobasket 2017 auquel il disputera grâce à celle belle victoire.

Tous les ingrédients étaient réunis pour que les Lions survolent les Requins Bleus. Le public avait répondu en masse et le succès de vendredi devant la Guinée était une source de motivation. Deux choses comprises par les partenaires de Malèye Ndoye qui ont très vite pris le match en main en menant dès le premier quart-temps (22-19).



Malgré une mauvaise entame de rencontre, le Cap Vert s’est ressaisi pendant quelques minutes en prenant l’avantage pour la première fois dans le match au cours du second quart-temps (23-22). Mais, cela n’a pas duré puisque les Sénégalais ont retrouvé leur bon début de match en reprenant les choses avant la pause, grâce à des enchaînements à trois points des cadres, Lamine Sambe, Antoine Mendy, Xane d’Almeida et de Malèye Ndoye. Ces hommes clés portent le score à la pause à 43-35.



A la reprise, l’envie y est toujours. Comme en première mi-temps, les Sénégalais déroulent et finissent par exploser le 3e quart-temps en menant par 59 à 47 soit 12 points d’écart. la bande à Xane est encore passée par là.



Sachant qu’il fallait garder cette dynamique, les hommes de Dame Diouf l’ont compris. La preuve, ils ont assuré le dernier quart-temps en terminant sur une bonne note (66-76). Un beau succès qui qualifie directement le Sénégal à l’Afrobasket 2017 prévu au Congo au mois d’août, avant même le dernier match de ce dimanche, face au Mali.



