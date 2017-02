Tous les voleurs de la République sont couvés autour du Président Macky Sall, selon Cheikh Bamba Diéye Le secrétaire général du front pour le socialisme et la démocratie (FSDBJ), cheikh Bamba Diéye a sévèrement critiqué le régime du président Macky Sall et dénonce le manque de respect notoire du Président envers les populations. Lui qui s’est prononcé hier (vendredi) à Dakar, sise à son siège, lors d’une conférence de presse. « Le Président a réuni autour de lui tous les voleurs de la République », regrette le Cheikh Bamba Diéye.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Février 2017 à 09:01 | | 3 commentaire(s)|

L’ancien ministre de Macky Sall, Cheikh Bamba Dièye n’a pas manqué de dénoncer avec ardeur la « répression » du pouvoir à l’égard de ses opposants ou ceux qui ne partagent pas ses opinions, caractérisée par la récupération du passeport diplomatique d’Abdoul Mbaye non sans évoquer aussi le cas de Sonko.





Selon le secrétaire général du FSDBJ, Cheikh Bamba Dieye, le Sénégal est dans une situation très grave vu le manque de respect notoire du Président de la République envers les populations. C’est une situation très grave de reprendre des passeports diplomatiques à des hommes politiques parce qu’ils sont dans l’opposition.



« Il y a 10 ans, on avait des cartes numérisées, aujourd’hui il nous force des cartes biométriques de la CEDEAO qui coûtent deux fois plus que les anciennes et il y a deux fois moins de commissions », révèle Cheikh Bamba Diéye avant d’y ajouter que "les populations ont tort de faire confiance à quelqu’un qui a renoncé volontairement à organiser des élections présidentielles. Et que les Sénégalais auront tout faux d’attendre les élections pour le sanctionner car ça sera trop tard », souligne M. Dièye qui demande aux Sénégalais de porter le combat car "trop c’est trop".



« S’il veut la transparence, il n’a qu’à commencer au niveau de ses pieds, car tous les voleurs de la République sont autour de lui », a-t-il révélé dans un climat tendu pour s’adresser au Président Sall.



Cheikh Bamba Diéye est même allé plus loin en demandant « comment peut-il expliquer que pour recouvrer des transhumants et trois de ses transhumants à savoir Innocence Ntap Ndiaye, Djibo Leyti Ka et Awa Ndiaye, allez voir les structures qu’ils occupent. A eux seuls, ils nous coûtent 1 milliard 100 millions chaque année à l’argent du contribuable», c’est du moins ses dires et il renvoie les populations à aller voir le budget national.





Pour lui, le président a trahi les populations après des promesses non tenues. En faisant allusion au référendum, « nous avons eu les pires élections », souligne M. Dieye.



Thierno Malick Ndiaye





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook