Toussaint Manga : «Pape Samba Mboup, Aïda Mbodj et Farba Senghor sont le levier de Macky Sall pour déstabiliser le Pds» Toussaint Manga, le nouveau coordonnateur départemental du Pds, a tenu ce samedi sa première assemblée générale à Ziguinchor, deux semaines après son élection à ce poste. Au cours du point de presse qui a sanctionné cette rencontre, il n’a pas manqué de revenir sur la crise qui secoue son parti. Une occasion pour lui de souligner que «Pape Samba Mboup, Aïda Mbodj et Farba Senghor sont le levier de Macky Sall pour déstabiliser le Pds».

La crise de leadership qui sévit au sein du Pds s’est invitée dans les débats lors de la première assemblée générale de l’ère Toussaint Manga, tenue à Ziguinchor, le samedi dernier. Mais pour le nouveau coordonnateur, qui a rappelé que le souci de Macky Sall est de mettre en lambeaux leur parti, c’est une peine perdue.



Car jusque-là, le patron de l’APR n’est pas parvenu à ses fins. Aujourd’hui, ce qui lui reste, note Toussaint Manga, c’est utiliser certains responsables pour phagocyter le Pds. «Le Président Wade a dit clairement que Macky Sall fera la guerre au Pds sur plusieurs plans. Il l’a fait en emprisonnant Karim Wade, et beaucoup de leaders du parti. C’est le combat externe qu’il a mené pour essayer d’affaiblir le Pds. Malheureusement, il a échoué. Il est incapable de liquider le Pds. Il n’a pas la capacité, ni les moyens matériels», soutient Toussaint Manga. Qui poursuit : «Maintenant, comme son premier plan a échoué, il est en train de mener un combat interne, qui est de déstabiliser notre parti à l’interne en utilisant certains responsables».



«Pape Samba Mboup et Cie ne sont que des feuilles mortes»



A en croire le nouveau coordonnateur du Pds à Ziguinchor, Senghor et Abdou Diouf avaient tenté de déstabiliser le Pds, ils n’avaient pas pu le faire, et ce n’est pas le Président Macky Sall qui réussira, là où les autres précités avaient échoué.

«Tous les gens qui sont en train de s’agiter à l’intérieur du Pds, à savoir Pape Samba Mboup, Aïda Mbodj et Farba Senghor sont le levier de Macky Sall. Il faut qu’ils déchantent, car, ils ne pourront nullement réussir ce coup», fait savoir M. Manga. Et d’ajouter : «Pape Samba Mboup et Cie ne sont que des feuilles mortes qui essaient d’exister. Et aujourd’hui, on a compris, qu’avec les législatives, il y a ceux qui veulent se positionner. C’est cela qui explique les agissements de certains responsables».

