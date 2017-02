Toussaint Manga jugé ce jeudi

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2017 à 09:41 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl), Toussaint Manga est annoncé ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Il est poursuivi, avec quatre de ses frères de l’Ujtl, pour les délits de rassemblement illicite ayant causé des violences et des destructions de biens d’autrui et dégradation des biens de l’État.



Les jeunes libéraux manifestaient contre la condamnation de Karim Wade à six ans de prison, le 23 mars 2015. Toussaint Manga et trois des autres mis en cause ont passé dix mois en détention préventive avant d’être libérés. La seule fille de la bande, Fatou Ndao, a été libérée plus tôt et placée sous contrôle judiciaire.



Ce procès à été renvoyé à plusieurs reprises.



Seneweb (Source : Enquête)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook