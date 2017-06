Tout savoir sur Antonella Roccuzzo, la compagne de Lionel Messi

La nouvelle a été annoncée ce jeudi : Lionel Messi et sa compagne de longue date Antonella Roccuzzo vont se marier le 30 juin prochain. L’occasion d’en savoir plus sur celle qui fait vibrer le cœur du footballeur. Fille d’un homme d’affaires argentin et d’une femme au foyer, Antonella Roccuzzo est originaire de Rosario (Argentine), tout comme Lionel Messi. C’est d’ailleurs lors de leur enfance qu’ils se rencontrent par l’intermédiaire du cousin de la jeune femme, Lucas Scaglia, l’un des meilleurs amis de Lionel Messi. A l’époque, leur complicité n’est alors qu’amicale.







Après le départ du footballeur en Espagne, les deux amis se perdent de vue. Avant de se retrouver en 2009 lors de vacances de Noël. Antonella Roccuzzo et Lionel Messi entament leur histoire d’amour. En 2010, la jeune femme interrompt ses études universitaires de diététique pour le rejoindre à Barcelone .

Le couple a deux enfants Malgré une courte rupture en 2011, Antonella Roccuzzo coule des jours heureux dans la ville catalane. Mannequin à ses heures perdues, elle s’occupe surtout de leurs deux garçons : Thiago né en 2012 et Mateo né en 2015.

Discrète dans la presse, la jeune femme aime dévoiler sur son compte Instagram des moments d’intimité familiale et clamer son amour pour Lionel Messi. Gageons qu’on devrait y découvrir dans quelques mois des clichés de mariage.



