Toute le France derrière Karim Benzema Et si Karim Benzema et Didier Deschamps enterraient enfin la hache de guerre ? Le sélectionneur de l'équipe de France doit annoncer sa prochaine liste, ce jeudi 24 août et les proches de Karim Benzema aimeraient entendre le nom de celui qui n'a pas joué pour l'équipe nationale, depuis le 8 octobre 2015.

Un scénario peu probable, pourtant ils veulent penser que la levée de son contrôle judiciaire dans l'affaire de la sextape, jouera en sa faveur.



"Avec la procédure d'arrêt de la Cour de cassation qui nous donne raison, il n'existe aucun empêchement sur le plan judiciaire pour ne pas le rappeler", explique l'avocat du joueur Me Sylvain Cormier.



"Notre position n'a pas changé. Je ne vais pas revenir sans cesse sur le sujet Benzema. Appelez le sélectionneur!", s'énerve de son côté le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët, qui renvoie la balle à Didier Deschamps qui a, pour sa part, refusé de répondre aux questions du JDD.



"Il ne mérite pas un tel traitement. On peut ne pas aimer Karim car il est clivant, mais il faut au moins respecter ce qu'il a accompli. En tout cas, il n'a pas fait son deuil des Bleus", prévient son agent Karim Djaziri.



Privé du maillot français, c'est pour l'instant au Real Madrid que Karim Benzema fait des étincelles. Selon le JDD, son contrat devrait être prolongé jusqu'en 2021.



Au Real Madrid, tous les clignotants sont au vert pour Benzema, qui réussit exploit sur exploit. Ainsi, il fait le job qu’apprécient tous les madrista.



Toute la France est derrière Karim Benzema. Maintenant, la pression est sur les épaules du sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps qui campe toujours sur sa position.



Après la procédure d'arrêt de la Cour de cassation qui donne raison à Karim, weekend après weekend, il montre au monde du football qu’il mérite de jouer en équipe de France.



Le peuple retient son souffle en attendant la prochaine liste de Deschamps.





