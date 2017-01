Traduction de camarades devant la justice: le Secrétariat exécutif national du Ps donne son agrément à la justice

Pour ceux qui s’attendaient à une coordination de lutte du Secrétariat exécutif national (SEN) du Ps aux côtés du maire Khalifa Sall pour faire sortir Barthélémy Dias & Cie des mailles de la justice, peuvent déchanter. Le SEN du Ps a plutôt réitéré ses positions de principe en renouvelant sa confiance à Dame justice.



Réuni ce jeudi 26 janvier 2017, à la Maison du parti, Léopold Sédar Senghor, sous la présidence du Secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, le Secrétariat exécutif national (SEN) du Parti Socialiste, à l’effet d’examiner la situation qui prévaut en sein, préfère défendre ses positions de principe.



« Concernant l'actualité nationale, notamment l'évolution du procès relatif à la mort de Ndiaga Diouf et les suites judiciaires des événements violents survenus à la Maison du Parti socialiste, le 05 Mars 2016, le SEN réitéré ses positions de principe et renouvelle sa confiance à la justice sénégalaise », note le communiqué parvenu à la rédaction de Leral.net



En outre, le SEN a demandé à tous les responsables du parti, parallèlement aux activités d'animation, de s'investir davantage dans le suivi des opérations de révision des listes électorales et d'établissement de la carte d'identité biométrique.



Landing DIEDHIOU, Leral.net