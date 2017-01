Trafic 4x4 volés: Suite et pas fin ! On se souvient du frisson de frayeur ayant traversé les fans d’un célèbre chanteur du cru lorsque ce dernier avait convoqué à la DIC pour une histoire de …voiture volée. S’il n’est pas concerné sur ce coup-ci, le trafic de ce type de véhicules est en revanche, lui, bien réel.

Un réseau international – encore un- de trafic de voitures volées, principalement de luxueux 4x4 Range Rover modèle Evoque, vient d’être démantelé par la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) en France.



Enquêtant sur des vols de Range Rover en France et particulièrement dans la région parisienne, les hommes du BRB ont intercepté un container chargé de deux Range Rover de type Evoque en instance d’embarquement dans un cargo à destination de Dakar au Sénégal. Un troisième véhicule du même genre a également été découvert dans un autre container.



Le modus operandi est simple : les voitures sont volées en France- les 4x4 Range Rover sont très prisées-, transportées ensuite en Belgique notamment au port d’Anvers puis embarquées à destination des grandes capitales d’Afrique dont Dakar au Sénégal.



Revendues à fort prix dans ces pays, il faut croire que ce trafic nourrit son homme parce qu’on ne compte plus le nombre de réseaux démantelés sans que le trafic en lui-même ne s’arrête.



Dans cette affaire, deux jeunes Sénégalais âgés de 20 et 23 ans respectivement ont été placés en garde en vue avant d’être mis en examen puis incarcérés.



