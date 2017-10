Selon des données recueillies auprès de l’Agence Nationale des Aéroports du Sénégal, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) souligne que le trafic aérien est marqué, en juillet 2017, par une hausse du nombre de passagers (+35,4%), des mouvements d’aéronefs (4,1%) et du frêt (+3,7%).



Trafic aérien : Les ADS enregistrent une hausse du nombre de voyageurs en juillet



Au total 189 249 passagers ont été enregistrés dans les aéroports du Sénégal dont 91225 passagers au départ, 84971 passagers à l’arrivée et 13053 passagers en transit. Le mouvement des aéronefs a connu une hausse de 4,1%. Ainsi 2594 aéronefs ont touché le tarmac des ADS contre 2493 au mois de juin.

Le frêt suit cette tendance avec une hausse de 3,7% par rapport au mois de Juini. Ainsi on a dénombré 3328 tonnes dont 1748 au départ et 1580 à l’arrivée.







Abdou Faye lejecos