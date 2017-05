Trafic de drogue : Saisie 112 kilogrammes de chanvre indien à Tambacounda et Thiès

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2017 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

Environ 112 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis par la Brigade régionale des stupéfiants de Tambacounda et le Commissariat central de Thiès. En effet, exploitant un renseignement anonyme faisant état d’un intense trafic de chanvre indien sur l’axe Bignona-Kolda-Tambacounda, les éléments de la Brigade Régionale des Stupéfiants de Tambacounda qui relèvent de l’OCRTIS, ont mené leurs investigations aux fins d’identifier et d’interpeller les mis en cause. Sur ce, le dispositif de surveillance mis en place sur le trajet indiqué, a permis d’interpeller et d’appréhender le sieur A. Diallo à bord d’une moto super N°1, en possession de trois sacs contenant au total soixante-cinq (65) kilogrammes de chanvre indien.



Quant aux éléments de la Brigade de recherches du Commissariat Central de Thiès, ils ont arrêté un individu du nom de A. Dramé, au moment de la livraison, à hauteur du village de Kissan sur la route de Sindian.

La perquisition du domicile du trafiquant situé à Saly, a permis de découvrir des sacs de couleur blanche remplis de chanvre indien, conditionné en paquets d’un kilogramme. Ainsi, quarante-sept (47) Kg de chanvre indien ont été saisis.



Des enquêtes ont été ouvertes et les mis en cause placés en garde-à-vue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook