Trafic de drogue de variété 'SKUNK’’: L'Ocrtis fait tomber l'un des acolytes du ressortissant français

Ce dimanche 2 avril 2017, aux environs de 11 heures, les éléments de la section opérationnelle de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), dans le cadre de la poursuite de leurs investigations suite à l’arrestation du ressortissant français le 08 mars 2017, pour des faits de culture organique, détention et trafic de cannabis de la variété de drogue ‘’ ''SKUNK’’, ont appréhendé un de ses acolytes de nationalité sénégalaise, né à Diourbel, se disant mécanicien d'automobiles, domicilié à Toubab Dialaw.



Le dealer dont l'identité n'a pas été révélée pour les raisons de l'enquête, a été localisé dans un atelier à Dakar où il débarque généralement à l’improviste pour réparer sa moto.



Appréhendé à bord de sa moto de marque ‘’ Yamaha’’ TT600, il répond exactement à son signalement descriptif. Il a été trouvé porteur d’un téléphone portable de marque Samsung Duos. Une fouille minutieuse du sac à dos qu’il portait s’est soldée par la découverte de deux sachets de chanvre indien de la variété ‘’verte’’, d’un couteau pliable, d’un passeport sénégalais et d’un permis de conduire en cours de validité établis en son nom.



Pour rappel, lors de son interpellation, le ressortissant français avait cité le susnommé comme étant son associé, chargé de la commercialisation du produit illicite. La perquisition menée dans la chambre de ce dernier s’était soldée par la découverte de deux balances électroniques et d’un pot contenant des traces de cannabis «Skunk», identique à ceux trouvés dans l’appartement du ressortissant français.