Trafic de drogue et prostitution : Une mafia sénégalaise démantelée en Italie

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Octobre 2017 à 10:10

Au terme d’une vaste opération qui aura mobilisé pas moins de 200 policiers, 28 ressortissants sénégalais ont été arrêtés il y a quatre jours à Gênes, en Italie. Selon « Libération » qui libère l’information, ils sont soupçonnés d’être au centre d’une mafia locale.

Selon "Libération", les policiers transalpins ont été informés il y a quelques mois de l’installation d’une mafia sénégalaise s’activant dans le trafic de drogue ou encore la prostitution.

Parmi les personnes mises aux arrêts se trouverait un certain Souleymane F. qui apparait comme le cerveau de la bande.

Au cours de leur descente, les policiers, informe le journal, ont saisi plusieurs quantités de crack et 20 kilos de cocaïne.



