Trafic de drogue : le lutteur "Saloum Saloum" tombe (encore) avec 12 képas d’héroïne

Le célèbre pensionnaire de l’Ecurie « Saku xam xam » des Parcelles Assainies, Saloum-Saloum est à sa troisième arrestation pour une affaire de drogue. En effet, à peine sorti de prison, après un séjour carcéral de 6 mois ferme en 2014 pour détention de cocaïne, il a été arrêté avant d’être relaxé le 4 décembre 2015 pour détention de chambre indien.



Cette fois-ci, c’est pratiquement la même affaire. Car les policiers ont découvert chez lui 12 képas d’héroïne, livre le journal L’As. Les faits se sont produits le 25 octobre 2017. Informée d’un vaste réseau de trafic de drogue dans une maison sise à Grand Dakar, la police de Grand Dakar s’est rendue sur les lieux pour en avoir le cœur net. C’est ainsi que Saloum Saloum et son ami Leyti ont été pris avec 12 kepas d’héroïne et embarqués par la police.



Interrogé, le lutteur a nié les faits qui lui sont reprochés. Par contre son acolyte a reconnu être le propriétaire de la drogue saisie. Face au substitut du Procureur hier, ils ont bénéficié d’un retour de parquet et devront passer leur deuxième nuit au Commissariat central, en attendant d’être fixés sur leur sort aujourd’hui.