Trafic de drogue: une Nigériane prend 10 ans de travaux forcés

Esther Okofor va payer très cher son acte criminel puisqu’elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme pour trafic de 10 kg de drogue. Elle a été arrêtée en 2015 alors qu’elle était à 6 mois de grossesse. Elle s’est présentée devant la barre de la chambre criminelle avec un enfant âgé d'à peine un an.



Pour rappel, c’est lors d’un contrôle de routine que les pandores de Kaffrine ont mis la main sur Esther. En effet, au courant de leur fouille, les douaniers ont découvert un sac contenant 10 kg de drogue. Esther Okofor qui avait reconnu, la paternité du sac tout en soutenant que la drogue a été introduite par quelqu’un d’autre, sans pour autant designer un tiers.



Pour dégager toute responsabilité, elle affirme qu’elle a ouvert son sac à l’apprenti lorsqu’elle embarquait dans le bus. L’avocat de la défense a plaidé pour une requalification du délit de trafic, en offre et tentative d’offre et des circonstances atténuantes en faveur de la prévenue. Le procureur a requis 10 ans de travaux forcés contre la mise en cause. Le président de la chambre criminelle a suivi le parquet.



