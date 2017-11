Trafic de médicaments : Le prioritaires des deux camions arrêtés à Dakar

Il est actuellement en garde à vue à la Brigade de gendarmerie de Diourbel. Il faut noter que le convoyeur, quant à lui, été déjà mis aux arrêts. Les deux camions avaient des médicaments d’une valeur estimée à plus de 1,3 milliard de francs.



Le Chef de l’État, Macky Sall a déclaré, vendredi à Dakar, la guerre à la vente des médicaments frauduleux au Sénégal. Il s’exprimait lors du forum national de plaidoyer sur la mobilisation des ressources pour le financement de la santé.



Cette mesure s’inscrit dans la lutte pour la protection de la santé des populations contre la vente des médicaments frauduleux qui à des conséquences néfastes sur la vie des sénégalais.La vente de médicaments causent des millions de pertes en vie humaines raison pour laquelle le Chef de l’État compte prendre à bras le corps ce fléau, comme le gouvernement l’a fait pour le trafic du bois illicite a indiqué Macky Sall.

D’ailleurs, le ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr annonce que des mesures seront prises pour lutter contre cette vente de médicaments frauduleux avec la police , la gendarmerie, la douane et les auteurs seront traqué et punis conformément à la loi.



Leral.net