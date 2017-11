Trafic international de cocaïne : John Obi, le caïd nigérian arrêté par la brigade de la Foire

L’homme n’est pas inconnu des services de police, pour avoir été au centre de la fumeuse affaire de la drogue qui, au courant 2013, avait éclaboussé la police nationale, dont deux cadres supérieurs, l’ancien directeur général (DGPN) Abdoulaye Niang et le commissaire Cheikhna Keita avaient été entachés par ce scandale. Ecroué à Rebeuss, puis transféré à la prison de Saint-Louis, John Obi recouvrera la liberté plus tard.



Caïd du trafic international de drogue, activité délictuelle à laquelle il a consacré toute sa vie et ne sachant rien faire d’autre, Obi n’a pas attendu longtemps pour reverser dans son sport favori. Il a ainsi mis en place un vaste réseau, avec des mules et autres acolytes établis au Sénégal et dans la sous-région. Dans ce lot, un certain Uché, dealer nigérian établi en Guinée-Bissau, chargé de stocker la came à convoyer à Dakar, via des mules originaires de pays.



Au premier rang de celles-ci, la plus dégourdie, Valentina Gomes. Rompue à cette pratique, la dame a plusieurs fois, pu rapporter depuis Bissau, de la cocaïne. Mais, à la longue, leur business sera infiltré par les hommes de l’ombre de la brigade de gendarmerie de la Foire. L’info à lui parvenue, le commandant Sangaré ordonne à ses éléments de cerner le trafic et d’appréhender ses acteurs. Ce qui fut fait le 19 novembre dernier. Ce jour, vers 17 heures 30, les hommes du commandant Sangaré recoupent un renseignement faisant état d’une dame qui se vêt comme une veuve, pour livrer une commande de cocaïne en provenance de la Guinée-Bissau.



John Obi qui ne manque de cran, avait fixé le lieu de rendez-vous à quelques encablures de la brigade de la Foire. Avisés, les pandores mailent les lieux où ils aperçoivent une dame vêtue de noir s’entretenant avec un homme, John Obi. Lequel, remarquant que les lieux étaient infiltrés de gendarmes, pris sans sommation, les jambes à son cou. Moins véloce, Valentina est appréhendée et conduite à la brigade. Par devers elle, les gendarmes découvrent 200 grammes de cocaïne d’une valeur de 6 millions de nos francs. Démasquée, elle apprend que la came lui a été remise à Bissau par un certain Uché, à charge de la remettre à Obi qui lui avait donné rendez-vous derrière la brigade de la Foire. Exploité, son téléphone la lie à ce trafic depuis mai 2017.



Apres l’avoir placée en garde à vue, es hommes du commandant Sangaré activent leurs hommes de l’ombre pour traquer John qui vit au sénégal depuis une dizaine d’années. Localisé dès le lendemain, en plein centre-ville, il sera arrêté et acheminé à la brigade, où il est passé aux aveux. Toutefois, il alléguera ne pas connaitre la mule, Valentina Gomes, 30 ans, mère d’une fille. A son tour, il est placé en garde-à-vue, pour trafic international de drogue. Tous les deux seront déférés au parquet de Dakar, au terme de leur détention légale.









