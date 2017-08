Trafic international de drogue: Plus d'une tonne de chanvre indien de variété "BROWN" saisie à Dakar, 4 personnes "interpellées"

L’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (Ocrtis), a interpellé quatre (04) individus, pour détention et trafic international de chanvre indien portant sur une tonne deux cent quarante-huit kilogrammes (1T 248kg).



Selon le communiqué du bureau des Relations publiques de la police, les hommes du Commissaire Divisionnaire Idrissa Cissé exploitant une information anonyme faisant état de l’existence d’un réseau de trafic international de chanvre indien de la variété « BROWN », situé entre Dakar et Bamako, ont mis un important dispositif de surveillance et de filature autour d’une maison en chantier située à Rufisque.



Le dispositif mis en place par les hommes du commissaire divisionnaire Idrissa Cissé va s’avérer payant, après avoir aperçu un individu le dimanche 6 août dernier à 8h45mn, un individu portant un sac à dos de couleur noire qui se dirigeait dans la maison. Interpellé, son sac contenait six sachets en plastique vides de couleur blanche.



« Une perquisition menée ensuite dans les chambres s’est soldée par la découverte de cinquante-deux (52) sacs en sisal contenant chacun douze (12) briques de chanvre indien, soit 2 kilogrammes par brique et pesant au total, une tonne deux cent quarante-huit kilogrammes (1T 248kg) », renseigne le communiqué.



Interrogé l’individu qui se nomme O. Tall, conduit les enquêteurs à la cité Fadia, à Dakar chez le nommé G. N. Ly, qui serait le propriétaire. Selon toujours le communiqué : "Une fois sur les lieux, ils (les limiers) ont pu identifier et interpeller G. N. Ly qui a revendiqué la propriété du produit avant d’affirmer l’avoir reçu, le vendredi 04 août courant, de son fournisseur, un ressortissant malien nommé M. Compa". Les recherches entreprises leur ont permis d’arrêter deux autres individus étroitement liés à ce trafic.

