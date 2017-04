Trafic présumé de faux billets: «Thione Seck est victime d’une grande escroquerie», Me Ousmane Seye

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Avril 2017 à 21:46 | | 0 commentaire(s)|

"Parlant de faux billets, aujourd’hui, le juge nous avait convoqués pour l’ouverture des scellés et quand nous sommes venus en présence de Thione Seck, on nous a exhibé un échantillon des scellés c’est-à-dire un paquet qui contenait des billets mais en matière de billets, il s’agissait de Kleenex et de billets verts, il n’y a qu’un billet de 100 euros", a dit Me Ousmane Seye.



Sur la Rfm, le Conseil du lead vocal du «Raam daan» d’indiquer : «Des paquets que contenait le fameux sac, on a constaté que des billets verts et des (mouchoirs) kleenex entassés sous forme de coupure de billets».



Fort de ce fait, la robe noire annonce une requête «pour évaluer la quantité de kleenex contenus dans le fameux sac».



Selon lui, «cela montre que Monsieur Thione Seck est victime d’une grande escroquerie».



«Comment on peut fabriquer pas de faux billets d’ailleurs mais des kleenex et du papier vert. Aujourd’hui, Thione Seck se trouve dans une position de victime et il l’a déposé une plainte contre X pour escroquerie. L’enquête va se tourner vers ce côté-là», assène-t-il.



pressafrik

