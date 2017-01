Trafiquants d’oiseaux: Deux Espagnols avaient fait embarquer 500 espèces en soute

Ces deux Espagnols, trafiquants d’oiseaux sauvages à destination de Madrid, voulaient embarquer clandestinement avec 500 espèces d’oiseaux protégées, estimées à 14 millions de Francs Cfa. Ils ont été interpellés le 22 janvier 2017, avant d’être déférés au parquet, hier mercredi.



En effet, les 500 oiseaux vivants de 14 espèces différentes étaient dissimulés dans 4 valises de soute. Il s’agit d’oiseaux de contrebande, parce que bénéficiant d’une pleine protection au Sénégal.



Les deux Espagnols ne disposaient pas d’une autorisation d’exportation délivrée par le service des Eaux et Forêts, ni de document sanitaire encore moins de franchise douanière, renseigne le quotidien L’As, qui précise que les oiseaux entassés comme des sardines dans 4 valises, ont tous péri d’asphyxie dans leurs boîtes. Les 200 survivants ont été immédiatement relâchés dans la nature par les agents de la direction des Eaux et Forêts.



Il faut rappeler que le commerce illégal des espèces sauvages est considéré comme un crime organisé transnational qui occupe le 4e rang des commerces illicites dans le monde après la drogue, les armes, le blanchiment d'argent et le trafic d’êtres humains.