Tragédie sur la route de Tivaouane: 2 morts et un blessé grave dans un accident "provoqué" par la... police

Vendredi 3 Mars 2017

Un accident d'une extrême violence ac fait deux morts morts, un blessé grave hier sur la route de Tivaouane entre Ndiobène et Koudiadiène. Selon les témoins cités par le journal Le Quotidien, c'est une course-poursuite entre policiers et un conducteur de taxi "jaune-noir" accusé de "maraudage", qui est à l'origine du drame.



Durant la course, le chauffeur du taxi a perdu le contrôle avant de percuter de plein fouet un arbre. Les deux passager, l'un identifié sous le nom Pape Fall et l'autre Adama Sylla, age de 33 ans, demeurant au quartier Diamalaye à Thiès, ont péri sur le coup tandis que le conducteur du taxi "jaune-noir" de marque 406 Peugeot immatriculé Th 7527B, est gravement blessé.

