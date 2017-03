Tragique accident de la route à Touba : cinq morts et 20 blessés graves

Cinq personnes ont été tuées et 20 autres grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu vendredi matin entre la ville de Touba et le village de Ngabou, a appris l’APS de source sécuritaire. L’accident implique deux buts, dont l’un s’est renversé, faisant du coup cinq morts.



Le conducteur de l’un des véhicules a pris la fuite immédiatement après le choc.

