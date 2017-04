Train express régional : 29,6 milliards de fcfa accordés pour le matériel roulant ferroviaire

Le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan Amadou BA a signé, deux accords de financement à Paris ce mardi.



Le premier, signé avec son homologue français Michel Sapin, porte sur un montant de 63 milliards 175 millions de FCFA (95millionsd’euros) et concerne un protocole financier conclu entre l’Etat du Sénégal et la République française à travers le Trésor français. Le second accord finalisant la convention avec l’AFD a été signé avec le Directeur général de l’Agence française de Développement (AFD), Rémy RIOUX, pour un montant de 66,5 milliards de FCFA (100millions d’euros).



Ces deux (2) accords d’un montant global de 129,6 milliards de FCFA sont destinés à l’acquisition du matériel roulant ferroviaire et le ripage/renouvellement de la voie métrique, dans le cadre du projet de Train Express Régional(TER) entre Dakar et Diamniadio.Le ministre des Finances s’est réjoui du processus transparent mis en œuvre dans ce projet de TER et a rappelé la nécessité d’exécuter avec célérité ce projet conformément aux instructions du Président Macky Sall.



Amadou Ba a aussi rappelé l’importance du partenariat entre le Sénégal et l’AFD avec laquelle, 21 conventions ont été signées pour la mise en œuvre du PSE, depuis la tenue du Groupe consultatif à Paris en février 2014, pour un montant total de 366 milliards de FCFA (558 millions d’euros), soit un taux de concrétisation des engagements de la coopération française de 130%. Son homologue français a salué le mécanisme de concurrence clair mis en œuvre dans l’attribution des marchés du TER, au terme duquel des entreprises françaises ont été retenues.



Michel Sapin s’est dit heureux d’être le signataire de cet accord sur ce projet d’envergure. Il s’est félicité de l’exemplarité de la coopération entre les deux pays ainsi que de la volonté d’accélérer la réalisation du TER. Le ministre Michel Sapin avait visité la Maison du TER à Dakar le 16avrildernier. Au cours de cette cérémonie de signature tenue à Bercy, à Paris, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane, a aussi signé un avenant au protocole d’accord avec le groupement Société nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)/RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) portant préparation de l’exploitation et de la maintenance du projet TER et création d’un centre de formation dédié à la mobilité urbaine.



L’Etat du Sénégal confiera l’exploitation et la maintenance du TER au groupement SNCF/RATP, constitué sous la forme d’une société de droit sénégalais, à travers un Contrat d’Exploitation et de Maintenance d’une durée minimale de (5) cinq ans. Le ministre Mansour Elimane Kane a rappelé la complexité de ce projet structurant dont la gestion rentable doit contribuer au remboursement de l’emprunt.



Il a aussi insisté sur l’importance de la maintenance et de la formation dans la gestion du TER. Le Secrétaire général de la SNCF, Stephan Volant, a fait remarquer que ce sera le premier TER réalisé en Afrique et rappelé qu’une école de formation ferroviaire sera créée au Sénégal, au terme du processus. Le projet du TER est exécuté par l’APIX.



Source Libération