Train express régional : Cheikh Tidiane Gadio lance des cailloux à Macky Sall

Depuis son lacement à la gare de Dakar par le chef de l’Etat, des voix se sont élevées pour contester le choix du projet. Cheikh Tidiane Gadio, président du mouvement pour la citoyenneté / luy jot jotna, se joint à ces Sénégalais qui ne voient pas l’opportunité de construire un Ter chez nous.



Du moins, à l’heure actuelle. « Le gouvernement devrait, au lieu de faire un Ter, se concentrer d’abord sur des programmes express vers les jeunes », a ironisé hier le leader de Mplc.



En tournée politique dans la région de Ziguinchor, l’ex-allié du parti au pouvoir a émis des doutes sur l’utilité de la construction de Ter. Hier, sur les ondes de la Rfm, il a dit douter que cela soit « la priorité de l’heure pour les Sénégalais, surtout dans le zones ou le train va passer avec cette vitesse dont on nous parle. Ce n’est pas aussi important que ça. Parce que si le train fonce trop, il risque de dépasser les 36 km et aller trop loin ».



Selon l’ancien ministre des Affaires étrangères sous l’ère Abdoulaye Wade, dans notre pays, « il y a des choix de développement, surtout des priorités qui posent problème ».



Pour lui, la Président Macky Sall et son gouvernement doivent penser à d’autres choses qu’a un train express régional. La priorité, soutient-il encore est ailleurs. Alors, il n’a pas manqué d’étaler « la réalité » au président de la République qui en parlant du Ter, indiquait que c’est le « plus grand projet du Sénégal indépendant ».



Et Gadio de fulminer qu’il « faut être raisonnable pour que l’on sache que ce train va traverser de zones ou des Sénégalais ne mangent pas une seul fois par jour et ou de jeunes sont en train de mourir dans le désert, brulés par le soleil ou en train de se noyer dans l’océan. Parce qu’on n’a pas pris en charge la banlieue et on n’a pas réglé les problèmes de la jeunesse ».



Le quotidien