Transfert: Baye Oumar Niass verra-t-il le bout du tunnel à Hull City? L’attaquant de l’équipe nationale sénégalaise Baye Oumar Niasse (26 ans) a quitté le club londonien Everton pour poser ses valises à Hull City. Le "Lion" a été prêté à Hull City par Everton où il ne jouait plus.

En difficulté depuis son arrivée à Everton, Baye Oumar Niasse peine à trouver du temps de jeu chez les « Toffees ». Mis à l’écart par l’entraîneur Ronald Koeman et condamné à évoluer avec l’équipe réserve depuis le début de la saison, l’international sénégalais retrouve Hull City sous forme de prêt.



En effet, sous contrat jusqu’en juin 2020 avec Everton, Oumar Niasse est prêté jusqu’à la fin de la saison.

Champion du Sénégal avec Uso en 2011, Baye Oumar Niasse rejoint l’Europe en février 2012 en étant prêté au club norvégien du SK Brann, mais il joue peu en raison de blessures. En août 2013, il est transféré au club turc d’Akhisar Belediyespor. Puis en juillet 2014, le joueur rejoint le club russe du Lokomotiv Moscou.



C’est le 1er février 2016, que le joueur s’engage avec le club anglais d’Everton pour une durée de quatre ans et demi. Ainsi donc il vient de quitter le club Londonien Everton pour poser ses valises à Hull City. Serait-ce enfin la fin du calvaire (sportif) pour Baye Oumar Niasse?





Source Jotay.net

