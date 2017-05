Transfert: Kalidou Koulibaly proche d'un départ Le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly qui évolue à Naples, est de plus en plus proche d'un départ cet été. Il est en discussion avancée avec de grands clubs européens en vue d'un éventuel transfert.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Kalidou Koulibaly est plus que jamais proche d'un départ cet été. En effet, l'international sénégalais qui avait prolongé son contrat jusqu'en 2021 avec le club du Napoli, est en discussion avancée avec d'autres clubs, renseigne le site italien "Calcio mercato".



L'idée d'un transfert de l'ancien joueur du Fc Genk n'est plus écartée par son agent, Bruno Satin selon la presse italienne. Le défenseur sénégalais est depuis l'été dernier dans le viseur du coach de Chelsea, Antonio Conte. L'ex-coach de la Juventus n'a jamais caché son désir de recruter le joueur napolitain. Mais, selon son agent Bruno Satin, l'avenir du joueur ne dépend que du président du Club. "Tout ce qui se passera dans le futur ne dépend que du président et s'il accepte ou non d'évaluer les offrent qui arrivent", affirme son agent.



Une déclaration qui semble plus acter le départ de Kalidou Koulibaly. D'autant plus que le président du club Aurelio de Laurentis avait accordé un bon de sortie au défenseur sénégalais. "S'il y a une nouvelle offre de Chelsea pour Koulibaly, cela dépendra de la volonté du joueur, s'il ne veut pas rester, il peut partir", avait-il affirmé dans les colonnes de la "Gazetta Del Sport".



Mais le patron du club napolitain réalise une bonne plus-value pour son transfert. Il avait refusé une offre de Chelsea de 58 millions d'euros l'été dernier. Koulibaly a disputé 26 matches et, est auteur d'un but en championnat avec son club. Il a disputé 8 matches en Ligue des champions. Koulibaly est convoité par plusieurs clubs européens.



L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook