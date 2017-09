Transfert de la gestion des écoles Yavuz Selim à Maarif: la bataille de procédure se prolonge, Madiambal Diagne dénonce les "agissements" de l’Etat

Les attentes du gouvernement n’ont pas été satisfaites hier, par le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Dakar. En effet, le juge des référés a accordé à Yavuz Selim, le rabat du délibéré relatif à l’assignation faite par l’agent judiciaire de l’Etat en vue du transfert de la gestion des écoles Yavuz Selim à la fondation turque Maarif.



Maintenant l’affaire sera plaidée le 25 septembre prochain. Cette fois ci, les avocats du groupe Yavuz Selim auront la possibilité de faire valoir leurs arguments.



L’Etat, qui attendait une décision favorable à sa requête, n’a même pas attendu le verdict du Tribunal régional et « très tôt ce matin, il a envoyé ses policiers dans une des écoles du groupe a Saint-Louis, où des forces de l’ordre ont fait sortir les enseignants et le personnel administratif de l’école », raconte Madiambal Diagne, interloqué.



Le groupe scolaire a fait un constat d’huissier. «Comment l’Etat peut-il se permettre de faire exécuter une décision alors que le juge n’a même pas rendu sa décision ? », s’interroge le Pca des écoles Yavuz Selim, qui ajoute que « les agissements de l’Etat dans cette affaire devraient interpeller la justice ».



Madiambal Diagne fait remarquer à l’opinion que l’Etat du Sénégal, toujours dans ses manœuvres, a voulu transférer la gestion des écoles du groupe à Maarif le 22 août dernier, à travers la procédure d’assignation alors que le décret autorisant Maarif à enseigner au Sénégal, date du 25 août 2017.



« Ainsi, il a voulu autoriser à une fondation qui n’existait pas légalement », se désole M. Diagne. Autant «d’incongruités» et de « précipitation» dans cette affaire, qui poussent les responsables du groupe à s’interroger sur les motivations de l’Etat



Dans sa volonté de transférer la gestion des écoles Yavuz Selim à Maarif, une fondation étrangère à la solde du président turc, Recep Tayyip Erdogan, le gouvernement du Sénégal, par le biais de l’agent judiciaire de l’Etat, avait saisi le juge des référés du Tribunal régional de Dakar, pour demander à ce que la Fondation étrangère Maarif puisse administrer les écoles Yavuz Selim.



En lieu et place d’une assignation en bonne et due forme, l’Etat avait servi une assignation à la mairie comme si, dénonce Madiambal Diagne, président du Conseil d’administration des écoles Yavuz Selim, leur directeur avait refusé de prendre l’assignation.



« Un coup tordu »de l’Etat du Sénégal, selon M Diagne, qui voulait enrôler l’affaire et rendre une décision à l’insu du groupe Yavuz Selim, sans leur permettre d’apporter des arguments pour leur défense.



Informé des manœuvres de l’Etat au niveau du Tribunal régional, le groupe Yavuz Selim avait lui aussi introduit un rabat du délibéré qui devait être rendu, hier.







