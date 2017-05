Transfert: la Juve veut Diao Baldé Keïta

Diao Baldé Keïta est sur un nuage. L'attaquant sénégalais empile les bus en cette fin de saison. Lors des deux dernières journées, il a inscrit cinq buts au total. Il a d'abord brillé face à Palerme avec un triplé retentissant en 5 minutes, le plus rapide de la Série A italienne. Le week-end dernier, le joueur de 22 ans s'est encore illustré avec cette fois-ci, un doublé. Et cerise sur la gâteau, c'était lors du derby bouillant de Rome contre l'AS Roma. Cette performance n'a pas laissé indifférent. c'est ainsi que des clubs se sont encore manifestés, et après le Milan ACn et Naples, la Juventus a montré son intérêt pour l'international sénégalais.



Sky Sport rapportait hier que l'agent de Diao Baldé Keïta a rencontré les dirigeants de la Juventus pour un transfert dès cet été. Mais la Juve devra faire face à une rude concurrence avec le Milan AC. Les deux clubs veulent en effet sauter sur la belle occasion pour faire signer le Sénégalais, le contrat de Baldé se terminant en 2018.



Au risque de voir son joueur partir libre, la Lazio sera contrainte de le vendre d'autant plus que le joueur ne semble pas vouloir renouveler son bail avec le club laziale. Après quatre saisons passées au sein du club de la capitale italienne, Diao Baldé Keïta sent la nécessité d'aller voir ailleurs. Et c'est peut-être le moment opportun pour lui. Baldé effectue sa meilleure saison actuellement avec déjà 13 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées dans le championnat italien, ses meilleures statistiques sur une saison.



source; la tribune