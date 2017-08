Transformé en latéral, Mame Biram Diouf dénonce: «Ils m'ont trompé ! Ils m'ont piégé»

Comme l’année dernière, Mame Biram Diouf évolue à droite comme milieu d’aile, vu pour beaucoup comme une position d’arrière latéral. Néanmoins, c’est un bon travail du Sénégalais sur le flanc de Stoke City.



Quittant son poste d’avant-centre depuis la saison écoulée, le Sénégalais a trouvé une nouvelle vie dans une position de milieu d’aile depuis la saison dernière. Mark Hughes fait jouer son équipe en 3-4-2-1 et Mame Biram occupe le couloir droit qui se transforme en latéral quand l’adversaire a le ballon. Malgré tout, Mame Biram se considère toujours comme un attaquant qui ne fait que dépanner.



«Ils m’ont trompé ! Ils m’ont piégé ! Qu’est-ce que je peux y faire? Ils m’ont piégé parce que c’était pour un moment, quand nous avions besoin de quelqu’un pour dépanner dans le couloir droit. Donc, je l’ai fait et après cela, je pense que je ne sais pas ce qui s’est passé. Il faut le demander au coach», raille le Sénégalais.



Son désir le plus ardent est de retrouver son poste de prédilection, qui est attaquant de pointe.



Mais Mame Biram Diouf a été bon dans son rôle de milieu d’aile. Autant il va de l’avant, autant il se transforme en latéral en phase défensive. Un rôle que Victor Moses jouait bien à Chelsea, la saison dernière.



Mais Mame Biram Diouf estime qu’il est différent du Nigérian, «nous ne sommes pas les mêmes, je suis un attaquant (Moses est milieu excentré). Je suis un attaquant et ils m’ont déplacé vers la droite, ils m’ont déplacé ici dans le couloir».



Cependant, malgré le fait que Mame Biram veuille retrouver son poste d’attaquant, il ne compte pas pour autant baisser les bras dans son nouveau rôle. «C’est le football et j’aime jouer au foot. J’aime prendre du plaisir autant que possible quand je suis sur le terrain. Faire de mon mieux, je fais ce qu’il faut pour aider l’équipe», a-t-il rassuré .



wiwsport