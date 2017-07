Transhumance : Aminata Lô Dieng quitte Wade pour Macky

Aminata Lô Dieng, présidente de l’Alliance patriotique pour l’émergence et le libéralisme/Jokko jubbel jarinu (appel/3j), l’a annoncé hier, lors d’une rencontre avec ses militants à Pikine Guinaw Rails. L’ancien ministre motive sa décision par sa position sur la liste dirigée par Abdoulaye Wade.



«Considérant le manque de considération et l’intention manifeste de nuire dont l’appel/3j a été l’objet durant les investitures en direction des Législatives du 30 juillet de la part des responsables de la Coalition gagnante/Wattu Senegaal, investie 18e sur la liste nationale, le Cen de l’Apel/3J fustige avec la dernière énergie cette forfaiture et a décidé de ne pas soutenir les listes de la coalition gagnante/Wattu Senegaal »,a déclaré celle qui était membre de Mankoo Wattu Senegaal, puis de Mankoo Taxawu Senegaal originel.



L’ancien ministre sous Wade atterrit a Benno Bokk Yaakaar(BBY), la coalition au pouvoir. Elle donne d’autres explications sur sa décision. «Analysant la teneur de mes deux audiences avec, successivement, le Premier ministre Mohammed Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale de Bby, et de Son Excellence, le président de la République, j’ai décidé d’accompagner le chef de l’Etat pour lui garantir une majorité confortable à l’Assemblée nationale parce qu’il mérite d’être soutenu pour un deuxième mandat.»



Mme Lô ne précise pas si c’est à l’Alliance pour la république (Apr, le parti présidentiel) qu'elle se rallie ou à la coalition Bby." Je viens en renfort avec mon parti et je n’ai rien proposé et ni réclamé", tient-elle à souligner.