Transition au Parti de la Réforme, Abdourahim Agne remplacé par Ahmadou Dawa Diallo

Le successeur d'Abdourahim Agne, responsable politique du parti dans le département de Ranérou Ferlo, qui occupe désormais le poste de de secrétaire politique national provisoire jusqu'aux élections législatives, a décliné les grandes lignes de sa mission.



La première sera de "restructurer fondamentalement le parti, la seconde d'élargie les bases et la troisième sera de soutenir le Président Macky Sall dans la réalisation de ses ambitions pour le pays à travers le PSE (plan Sénégal émergent) " qui tire le Sénégal vers le sommet du développement". Et pour atteindre ces objectifs, le nouveau chef de file du Parti de la Réforme appelle à "la mobilisation de toutes les forces vives du parti en consolidant les acquis. L'unité et la discipline ayant toujours été sa marque de fabrique".



Dans cette optique, l'ancien numéro 1 du parti, Abdourahim Agne qui a présidé la cérémonie d'intronisation, a appelé ses camarades à " se battre pour donner une majorité au Président Macky Sall aux élections législatives. Sans majorité parlementaire, il lui sera impossible de diriger le pays", a-t-il motivé. Pour ce faire, il a demandé au parti de faire des " enjambées énormes d'ici aux élections législatives pour que la majorité présidentielle gagne largement avec un groupe parlementaire le plus fort possible".



Devant ses camarades, Abdourahim Agne encouragé par par son ancien camarade de parti Seydou Guèye conduisant une délégation de l'APR, a placé la barre très haute en faveur du Président Macky Sall. "Il faut que nous ayons l'Assemblée Nationale avec nous, pour la République, pour le développement du pays et pour l'émergence économique", a-t-il souhaité.



source: la tribune