Transmission du VIH de la mère à l'enfant, le Président Macky Sall affiche ses ambitions pour son éradication

Le Président Macky Sall s'est engagé à promouvoir le plan d'urgence au niveau des chefs d'Etat de la CEDEAO et de la CEEAC. Il a soutenu, "nous voulons que le Sénégal soit compté au nombre des pays qui ont complètement éliminé la transmission du VIH, de la mère à l'enfant". Le plan d'urgence s'articule autour de 5 axes majeurs à savoir, politique, partenariat, programmatique, financier et communication. La mise en oeuvre efficiente de chaque axe repose sur un partenariat fort avec les gouvernements, la société civile, les entités régionales, les partenaires et l'ONUSIDA. L'objectif du plan d'urgence de rattrapage pour accélérer la riposte au VIH en Afrique occidentale et centrale, est de multiplier par trois le taux de mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH dans les trois prochaines années en vue de l'atteinte de l'objectif mondial de mettre fin à la maladie d'ici 2030. Le plan d'urgence de rattrapage pour accélérer la riposte au VIH en Afrique occidentale et centrale sera officiellement lancé lors du prochain sommet du NEPAD par la Président Macky Sall, renseigne l'organisation onusienne.

source: le quotidien