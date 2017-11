Transparence ​pétrole, gaz, mines : L’Etat du Sénégal va divulguer les noms des propriétaires réels Présidant la cérémonie de dissémination des deux rapports 2015 et 2016 de l’ITIE, le Premier ministre a exprimé la volonté de l’Etat de divulguer les noms des propriétaires réels des compagnies minières, pétrolières et gazières.

« Je tiens à renouveler l’engagement de l’Etat du Sénégal à mettre en œuvre l’exigence relative à la divulgation des propriétaires réels des entreprises du secteur pétrolier, gazier et minier d’ici 2020, comme le prévoit la norme ITIE », a déclaré le PM Mahammed Boun Abdallah Dionne.



S’agissant de la question du fonds local prévu dans le code minier, le chef du gouvernement est d’avis qu’il faut des textes d’application pour savoir ce que gagneront les collectivités locales.



« C’est un chantier en urgence. J’ai déjà été interpellé par le président du Haut conseil des collectivités territoriales par écrit. Donc, nous devons mettre en place cette disposition », a instruit M. Dionne.







