Transport aérien : Corsair va disparaître du ciel sénégalais fin mars 2018

D’ici la fin du premier trimestre 2018, la compagnie Corsair International va disparaître du ciel sénégalais. Selon les informations relayées par « L’Observateur », l’objectif de la convention entre le Sénégal et la Compagnie française qui expire à cette date, était la consolidation de l’offre, en aidant à l’accroissement du tourisme.



Mais, avec la mise en place d’une nouvelle compagnie, « Air Sénégal », les autorités ont décidé de reprendre la ligne jusque-là exploitée par la compagnie aérienne française. Ce, au nom du principe de la réciprocité et devant l’impossibilité d’avoir une troisième compagnie sur la ligne pour le niveau du trafic.

Il faut dire que cette compagnie Corsair est aussi décriée par les nombreux clients qui l’utilisent, du fait de son prix moins cher (Dakar-Paris : 348 300CFA TTC A/R).



D’après une source à Leral.net, la compagnie, en plus de ses retards de vol de 5 à 6 heures temps, transporte ses passagers dans des conditions difficiles sans air conditionné quand l'appareil est au sol, bref dans des conditions exécrables.