Transport aérien, la compagnie Ibéria bloquée à Dakar Un fait inédit dans l'histoire aéroportuaire au Sénégal et peut-être même dans le monde, l'avion de la compagnie Ibéria a été bloqué hier vers 19h par le DG et le personnel d'AHS.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Janvier 2017 à 09:33

La raison invoquée, expliquent les sources du journal, est qu'Ibéria "ne travaille plus" avec AHS quand bien même la séparation a été faite dans les règles de l'art depuis six mois avec un préavis. Et l'avion qui devait avoir à son bord 170 passagers a dû retourner à Madrid vide.



Et l'on peut imaginer le préjudice causé aux voyageurs qui ont dû rester à quai. Certains d'entre eux qui devaient aller se soigner dans des hôpitaux européens, ont été évacués dans certains établissements de la place. Les autres ont été convoyés par bus vers des hôtels en attendant un départ problématique aujourd'hui.

source: la tribune

