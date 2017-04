Transport routier: Niakhar étrenne sa nouvelle gare routière d’une valeur de 45 millions de francs

La commune de Niakhar vient de se doter d’une nouvelle gare routière d’une valeur de 45 millions de francs. En procédant à l’inauguration de cette infrastructure le dimanche 03 avril 2017 en compagnie du ministre de la Culture et de la communication, Mbagnick Ndiaye, l’édile de Niakhar, Macodou Sène a eu du mal à cacher sa satisfaction. En ce sens que, selon lui, cela va mettre fin à l’occupation anarchique du centre-ville où se trouve l’actuelle gare routière.



Mais le problème est que les chauffeurs ou en tout cas une bonne partie d’entre eux, ne semblent pas encore disposés à rejoindre cette nouvelle gare routière. Pour les convaincre, le maire a, au cours de son allocution, fait savoir que les conditions minimales sont réunies pour un déménagement. Il a également laissé entendre avoir pris, tout de même, l’engagement de renouer tout prochainement, le dialogue avec les chauffeurs pour aplanir les divergences dans l’intérêt bien compris de Niakhar. Un appel sans doute bien reçu par le président du Regroupement des chauffeurs de Niakhar, Mbaye Sène (absent de la cérémonie) et son groupe.



D'ailleurs, s'adressant à l'assistance, le ministre-maire de Ngayokhème, Mbagnick Ndiaye, a rappelé qu'à Fatick, le déménagement de la gare routière ou celui de la caserne des Sapeurs-Pompiers n'étaient pas du goût de tous. Mais à l'arrivée, "les gens sont parvenus à se retrouver autour de l’essentiel".



Pour sa part, Mbaye Sène que fatickinfos a joint par téléphone, a réfuté la thèse selon laquelle ils refusent de rejoindre la nouvelle gare routière. « Nous avions demandé au maire d’agrandir l’espace destiné au stationnement des véhicules. Sur ce, il a mis en place une commission et de notre côté, nous avons aussi mis en place une commission pour statuer sur la question. Par la suite, on ne nous a rien dit jusqu’au jour où nous avons entendu parler de l’inauguration. C’est pourquoi mes mandants m’ont déconseillé de prendre part à cette cérémonie », a soutenu M. Sène, affirmant être ouvert au dialogue. Et de lancer : « Il ne faut pas que les gens essaient de nous mettre en mal avec les populations. Nous sommes les plus pressés à rejoindre la nouvelle gare routière, mais il y a des préalables qu’il faut régler ».



Après l’inauguration de la nouvelle gare routière, il y a eu coupure de ruban à la place publique rénovée et baptisée du nom de Dibocor Coumba Faye Diouf, premier Président de la communauté rurale (Pcr) de Niakhar de 1976 à 1986. Un homme dont le maire a loué les qualités « exceptionnelles », non sans le donner en exemple aux jeunes. L’occasion a également été saisie pour honorer tous les successeurs de Dibocor Diouf. Par ailleurs, Macodou Sène a laissé entendre que le Conseil municipal va se donner les moyens pour que toutes les institutions publiques de Niakhar puissent désormais porter le nom de fils du terroir.