Traque des biens mal acquis : Et si la Crei fouillait aussi du côté de l’Ige, des Douaniers et de tous les corps de la Fonction publique ? La Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (Crei) ouvre-t-elle un autre champ d’exploration avec la mise en demeure envoyée au Lieutenant-Colonel Amadou Diadji Ba par le Parquet spécial ? Ce qui est sûr, c’est qu’elle persuaderait le peuple, avec les procédures de ce genre, qu’elle n’est pas une structure sélective.



Le Sénégal gagnerait sûrement à fouiner, auditer tous les fonctionnaires de l’Etat qui ont affaire à des deniers publics. Des milliards de nos francs seront, à coup sûr, recouvrés par l’Etat du Sénégal, qui peine déjà à récupérer les biens à l’étranger de Karim Wade.



Il est sûr que du côté des douaniers, des Amadou Diadji Bâ (Ndlr : on ne présume pas sa culpabilité), il y en a encore et même des colonels plus riches que lui y seront dénichés. Des fonctionnaires dont le salaire tourne autour d’un million de francs, qui se retrouvent avec plusieurs villas à Dakar ainsi que des vergers, y seront détectés. Aux Almadies, un colonel de la douane se la coule douce avec l’une des plus belles villas du coin, par exemple…



Que dire de certains inspecteurs des impôts, de certains administrateurs civils, de certains inspecteurs du trésor, de certains magistrats qui roulent dans des véhicules de luxe, vivent comme des pachas, disposent de biens immobiliers immenses, ont des enfants qui étudient dans les plus écoles privées les plus chères de la place dakaroise s’ils ne sont pas tout simplement dans des écoles privées à l’étranger?



On n’accuse personne. Mais il est clair qu’à un certain niveau de responsabilité, certains ont fait croître leur patrimoine de façon exponentielle. En somme, plusieurs corps de la Fonction publique sont aujourd’hui gangrénés par des responsables véreux, cupides, qui ont des patrimoines largement au-delà de leurs revenus. L’Etat gagnerait certainement à fouiller aussi de ce côté-là.



Alassane DRAME JOTAY

