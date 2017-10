Traque des braqueurs à Kédougou : « Nous avons arrêté plus de 5 individus, tous de nationalité sénégalaise »

Une patrouille mixte (gendarmes et militaires) a mis aux arrêts les membres d’une bande armée dont les cerveaux S. Kâ Dia (photo) qui écument la zone aurifère de Bembou-Sabodala-Tomboronkhoto. Selon les sources, les bandits ont été apalgués après des heures d’échange de tirs avec les forces de défense et de sécurité.



« Nous avons arrêté plus de 5 individus, parmi eux des blessés, mais tous sont de nationalité sénégalaise », a confié à la presse, le colonel Moustapha Ndour, commandant de la légion Est de Tambacounda. Depuis mois, les zones aurifères de Kédougou sont devenues le théâtre d’attaque à main armée. Il ne se passe plus une semaine sans que des coupeurs de routes ne se signalent dans les villages ou sur les routes.



La vigilance doit rester de mise et pour cela, le colonel compte énormément sur la presse, mais aussi sur la collaboration des populations et des infirmiers-chefs de poste. Selon lui, « les gens doivent signaler systématiquement un individu blessé qu’ils ne connaissent pas, qu’ils rencontreront ou qui se rend dans un poste de santé pour y recevoir des soins ».



Cependant, précise-t-il « il faut juste le signaler, parce qu’il est présumé innocent, mais il y a des braqueurs qui ont été blessés pendant les échanges de tirs et qui se sont enfuis dans la brousse et qui auront besoin de soins ».



Pour le moment, ce sont cinq individus qui sont arrêtés et des armes saisies. Avec cette traque des braqueurs, la peur a changé de camp.





