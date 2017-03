Travaux de désenclavement de l’Ile à Morphil: Le président livre le coup de pioche aux populations du Fouta

Les populations de l’Ile à Morphil vont bientôt sortir du bout du tunnel. Pour les travaux de son désenclavement et de la mise à disposition du réseau électrique sont lancés officiellement par le président Macky Sall ce mardi 7 mars dans la commune de Demette.



L’’Île à Morphil qui présente un potentiel agricole considérable a longtemps été victime de laisser pour contre par les politiques publiques de développent. Mais avec le lancement des travaux de son désenclavement par le président Macky Sall, l’espoir renaît puisse le chef de l’Etat veut ériger cette zone en pole agricole de premier plan.



« Dans notre quête d’autosuffisance, l’île à Morphil avec son réserve hydrique et ses terres fertiles doit se positionner comme un grenier prospère comme un pôle agricole de premier plan pour contribuer à l’émergence du Sénégal. Mais, peu d’investissements ont été réalisés dans la zone. Du fait de son enclavement qui pénalise fortement la circulation des personnes et des biens et limite sérieusement l’exploitation de ses ressources agro sylvo-pastorales.



Si à cause de l’enclavement, ces produits ne peuvent accéder au marché, que les populations ne peuvent pas se rendre au poste de santé le plus proche le chemin de l’école compromis pour ces enfants. Toutes les potentialités de l’Île à Morphil resteront des potentialités inertes. Dans de telles conditions, la voie de l’émergence devient hydrique. Voilà tout le sens des travaux que je viens lancer aujourd’hui à Demette dans le but de lever des obstacles sur la voie de l’émergence. Avec ce sentier, nous voulons que ‘Île à Morphil se libère de la contrainte de l’enclavement et de la pauvreté pour qu’elle soit une terre d’opportunités, une terre heureuse, une terre de vitalité et d’abondance. Une terre qui nourrisse sa population et contribue d’avantage au développement économique et social de la Nation », a déclaré le président Macky Sall.



Landing DIEDHIOU, Leral.net